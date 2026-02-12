Brignone sbalordito | Le possibilità erano minime ha superato ogni aspettativa

Federica Brignone sorprende tutti con una vittoria inaspettata nel super-G ai Giochi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana, partendo con poche possibilità, ha superato ogni previsione e raggiunto un risultato che nessuno si aspettava. Brignone stessa si è detta sbalordita, sottolineando come le chance fossero minime e invece ha superato ogni aspettativa. La sua performance accende le speranze per le prossime gare e infiamma gli entusiasmi tra gli appassionati italiani.

Nel contesto delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, la vittoria di Federica Brignone nel super-G rappresenta un momento di rilievo non solo per l’atleta ma anche per la squadra che la accompagna. Dietro il successo si cela la presenza costante del fratello Davide Brignone, impegnato come coach e riferimento tecnico durante gli allenamenti. Questa sinergia tra preparazione mirata e sostegno familiare ha contribuito a trasformare una stagione di lavoro intenso in una performance decisiva, confermando una dinamica professionale e determinata al massimo livello di competitività. La collaborazione tra Davide Brignone e Federica Brignone si esprime in una supervisione tecnica costante, in grado di guidare la preparazione e di offrire supporto motivazionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com

