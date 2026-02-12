Federica Brignone ha conquistato una medaglia senza sentirsi sotto pressione. La campionessa italiana ha detto di aver vinto senza l’ansia dell’oro olimpico, perché si sentiva un’outsider. La sua gara è stata una sorpresa, e ora il suo nome si aggiunge alle storie di questi Giochi.

Nel contesto delle Olimpiadi Invernali 2026, una prestazione impeccabile ha illuminato una giornata cruciale per lo sport italiano. Sullo sfondo di Cortina d’Ampezzo, Federica Brignone ha scritto una pagina memorabile nel superG delle finali olimpiche, trasformando una stagione difficile in un successo di rilievo internazionale e regalando all’Italia una medaglia d’oro pienamente meritata. La gara è stata dominata da Brignone, che ha segnato 1:23.41 e ha chiuso al primo posto. Con pettorale 6, ha presentato una prestazione fluida, eseguendo tracciati puliti e una gestione della velocità impeccabile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Brignone: "Ho vinto senza la pressione dell'oro olimpico, ero un'outsider

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali2026

La campionessa ceca Ester Ledecká, nota per aver vinto l’oro olimpico sia nello sci che nello snowboard, si racconta senza filtri.

Federica Brignone sorprende tutti e conquista l’oro nel SuperG a Cortina.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali2026

Argomenti discussi: ‘La scodata’ di De Chiesa: Con 3 medaglie sarei contento. Di Brignone mi interessa l’incolumità; Brignone sorride: ottime sensazioni in discesa, riguardala - Alpine Skiing video; Sci donne, Olympia show con i veleni di Goggia e Brignone sulla Vonn; Olimpiadi, la felicità di Brignone: Un anno fa sarebbe stato diverso.

Brignone, che impresa in SuperG: è medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano CortinaL'Olympia delle Tofane, la celebre pista di Cortina d'Ampezzo, si sviluppa su un tracciato lungo 2150 metri con un dislivello totale di circa 600 metri. Nel tratto più impegnativo, la famosa Schuss, ... corrieredellosport.it

La meraviglia d'oro di Federica Brignone: «Ho pensato a sciare, a fare il massimo, ma non pensavo di poter vincere»A 10 mesi dall'infortunio che poteva segnare la fine della sua carriera l'azzurra sale sul gradino più alto del podio nel Supergigante di Milano Cortina 2026 ... vanityfair.it

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nel Super-G, con una grandissima prestazione nonostante le poche gare disputate in stagione per via di un brutto infortunio subito ad aprile x.com

NON CI CREDIAMO ANCORA. FEDERICA BRIGNONE HA VINTO L'OROOOOOOOOO È un momento storico per tutta l'Italia, che non prendeva una medaglia nel Super G da 24 anni. Ha passato 10 mesi di agonia. Si è spaccata la gamba sinistra. Si è allena facebook