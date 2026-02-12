Il Tribunale dei minori deciderà sul futuro di una ragazza minorenne, vittima di violenza e incinta per mano del padre. L’uomo di origini bengalesi è stato accusato di averla abusata, e ora si attende il pronunciamento giudiziario sulla sua tutela. La giovane, ancora minorenne, si trova sotto osservazione mentre le autorità si occupano di stabilire come procedere per proteggerla.

Una storia raccapricciante quella che si sarebbe verificata per anni a Brescia. Un uomo di origini bengalesi, residente in provincia, avrebbe abusato per anni di sua figlia, fino a metterla incinta. La scoperta è avvenuta lo scorso gennaio quando, a seguito di forti dolori addominali, la giovane è stata accompagnata dalla madre in pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso: qui la scoperta e l'ammissione della ragazza che ha fatto scattare la denuncia d'ufficio nei confronti del padre. Contestualmente alle indagini della squadra mobile di Brescia, coordinate dal sostituto procuratore Alessio Bernardi, sono state attivate anche le procedure previste per i reati da Codice rosso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Brescia, violenta e mette incinta la figlia minorenne: "Ora sulla giovane decide il Tribunale"

