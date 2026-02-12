Breezy Johnson sorpresa dalla proposta di matrimonio del fidanzato dopo la caduta in Super G a Cortina

Dopo la caduta in Super G a Cortina, Breezy Johnson ha vissuto un momento inaspettato. Al traguardo, invece di pensare alla gara, ha trovato il suo fidanzato Connor Watkins in ginocchio con una proposta di matrimonio. La sciatrice americana non si aspettava questa sorpresa, arrivata proprio nel giorno in cui le Olimpiadi si sono concluse con un risultato deludente.

