La discesista americana Breezy Johnson ha vissuto un momento incredibile durante il superG ai Giochi olimpici. Dopo una caduta spaventosa, si è rialzata e ha tagliato il traguardo, ma quello che è successo dopo ha sorpreso tutti: il suo fidanzato Connor le ha fatto una proposta di matrimonio sul posto. La tensione era alta, soprattutto perché la sua gara non era ancora finita e tutti temevano il peggio, ma alla fine è successo qualcosa di molto più emozionante di una semplice corsa.

Connor Watkins era al traguardo del superG, in trepida attesa della fidanzata Breezy Johnson, pronto a chiedere la mano alla campionessa olimpica di discesa. Anello alla mano e cuore in gola, ha atteso fino al pettorale numero 19, quello della statunitense. Ma non tutto è andato come nei piani, lei si è incastrata con un braccio in una porta, è finita a tutta velocità nelle reti, per fortuna senza conseguenze. Prima di arrivare al traguardo è passato un po' di tempo, ha dovuto controllare che tutto fosse a posto. In Connor forse si è insinuato qualche dubbio: sarà il suo modo di dire no? Ma quando Breezy è arrivata, il nodo si è sciolto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Breezy Johnson da impazzire: cade nel superG, al traguardo l'attende... la proposta di matrimonio!

Dopo la caduta in Super G a Cortina, Breezy Johnson ha vissuto un momento inaspettato.

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Breezy Johnson ha sorpreso tutti quando ha accettato la proposta di matrimonio di Connor Watkins.

