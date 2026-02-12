Massimo Brambati ha detto che Dusan Vlahovic potrebbe restare alla Juventus solo se il suo procuratore deciderà di seguire la volontà del giocatore. La questione dipende tutto da questa scelta, e ora sembra che il futuro del giocatore in bianconero sia più legato alle decisioni del suo agente che alla società stessa.

Massimo Brambati ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic, e del fatto che potrà rimanere alla Juventus solamente in questo caso. Massimo Brambati ha parlato del futuro di Vlahovic e della dirigenza della Juve a TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni. CALCIOMERCATO JUVE LIVE SU VLAHOVIC – «Penso che ora se la gioca per come è un giocatore in scadenza. Il suo procuratore sta facendo il suo lavoro, cercherà di assecondare le volontà del giocatore. Se vuole andare via e c’è qualche squadra importante all’estero, il procuratore agirà per questo. Ottolini è praticamente fuori dai giochi. Vlahovic decide di rimanere e di accettare le condizioni della Juve, o la Juve è fuori». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brambati su Vlahovic: «Il procuratore asseconderà la volontà del giocatore. Resta alla Juve solamente in questo caso»

Approfondimenti su Vlahovic Juventus

Sul mercato della Juventus, En Nesyri rimane una delle possibili operazioni nonostante l'interesse di altri club, tra cui il Napoli.

Al momento, non ci sono trattative concrete tra Milan e Juventus per Gatti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Vlahovic Juventus

Argomenti discussi: Incredibile, la Juventus ha provato ad acquistare Zapata! I dettagli; Brambati su Chivu: Personalità forte, ma deve stare attento alle parole. Ecco perché….

Brambati: Napoli-Conte, non conosco il futuro. E sul futuro di Vlahovic...A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. Napoli-Conte, c'è. tuttomercatoweb.com

Juve, Brambati: 'La dirigenza ha fatto disastri e non è al livello di Spalletti'L'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio e riferendosi alla Juventus e a quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic ha detto: Se l'attaccante decide di rimane ... it.blastingnews.com

Proseguono i contatti tra Vlahovic e il Milan Ma sorge un problema - facebook.com facebook