Botte al Gabibbo che vola a terra | caos a Striscia la Notizia il video shock

Questa sera su Canale 5 andrà in onda un episodio inedito di Striscia la Notizia. Durante la puntata, verrà mostrato un video che riprende un episodio raro: il Gabibbo, il celebre pupazzo, finisce a terra dopo una scena di violenza. Per la prima volta in 36 anni di carriera, il personaggio è stato malmenato, scatenando il caos dietro le quinte. La puntata, condotta da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, promette di essere tra le più shock della stagione.

Il celebre Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di carriera, episodio che verrà mostrato stasera, giovedì 12 febbraio, durante il quarto appuntamento di Striscia la Notizia – La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti su Canale 5. L’episodio è avvenuto a Milano, dove il pupazzone rosso era inviato sul campo per realizzare un servizio sulle due storiche battaglie civili di Striscia: chi occupa indebitamente i posti per disabili e chi cerca di evitare di pagare il biglietto della metropolitana, saltando i tornelli. Proprio durante la missione sul tema del trasporto pubblico, il Gabibbo è stato affrontato da un giovane che, infastidito, lo ha spintonato ripetutamente facendolo cadere a terra in strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina a Milano, il pupazzone rosso di Striscia la Notizia è stato spintonato e buttato a terra durante una scena di strada.

