Bonus ristrutturazioni 2026 scadenza 16 marzo | cosa fare subito per non perdere il 50%

Il 16 marzo 2026 si avvicina in fretta e rappresenta una scadenza importante per chi ha in progetto lavori di ristrutturazione o riqualificazione energetica. Entro quella data, bisogna inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese fatte nel 2025, altrimenti si rischia di perdere il beneficio fiscale del 50%. Chi ha in mente di approfittarne, deve muoversi adesso per raccogliere tutta la documentazione e non farsi trovare impreparato.

C’è una data da cerchiare in rosso sul calendario per milioni di cittadini: il 16 marzo 2026. È la scadenza per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese sostenute nel 2025 per ottenere le detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica delle parti comuni. Con le novità dell’ultima Legge di Bilancio è un passaggio tecnico, ma decisivo: da questa comunicazione dipende infatti la corretta indicazione delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi precompilata. Bonus ristrutturazioni 2026: cosa cambia e quali aliquote si applicano. È stata modificata l’aliquota del bonus ristrutturazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Bonus ristrutturazioni 2026, scadenza 16 marzo: cosa fare subito per non perdere il 50% Approfondimenti su Bonus ristrutturazioni 2026 Bonus ristrutturazione 2026: cosa devono fare i condomìni entro il 16 marzo Entro il 16 marzo 2026, i condomìni devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle spese fatte nel 2025 per poter usufruire del bonus ristrutturazione. Carta Dedicata a te, arriva la prima scadenza: cosa bisogna fare entro il 16 dicembre per non perdere i 500 euro Oggi, 16 dicembre, segna la prima scadenza per la carta Dedicata a te, il beneficio di 500 euro destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Bonus ristrutturazioni 2026 Argomenti discussi: Bonus ristrutturazioni 2026, detrazioni condominiali: cosa sapere; Bonus Ristrutturazioni 2026 con contratto di comodato: regole, maggiorazione 50%, tipi di interventi; Bonus ristrutturazione 2026: cosa devono fare i condomìni entro il 16 marzo; Bonus casa, sconto si riduce per chi ristruttura solo con preliminare d'acquisto. Bonus ristrutturazioni 2026, scadenza 16 marzo: cosa fare subito per non perdere il 50%Ancora poco più di un mese per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese 2025 per lavori condominiali: con le nuove aliquote al 36% e 50% cambia tutto per prima casa e seconde abi ... panorama.it Bonus ristrutturazione 2026: cosa devono fare i condomìni entro il 16 marzoEntro il 16 marzo 2026 i condomìni devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2025 per accedere al bonus ristrutturazione ... fanpage.it Il 2026 è l’anno migliore per fare lavori significativi e investimenti edilizi, perché le detrazioni sono più alte rispetto al 2027. Dopo, le percentuali scendono e alcuni bonus spariscono. Incentivi edilizia 2026: conviene muoversi subito 1 Bonus ristrutturazioni “ - facebook.com facebook Confermati i bonus casa anche per il 2026. Per Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus la detrazione è del 50% per l'abitazione principale 36% per tutti gli altri immobili Scopri di più su: cafcisl.it/bonuscasa2026d… #losaichelodetrai #cafcisl # x.com

