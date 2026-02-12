Bonifica Parmense Francesca Mantelli eletta alla presidenza per il secondo mandato

Francesca Mantelli resta alla guida della Bonifica Parmense. L’imprenditrice agricola è stata confermata presidente anche per il prossimo mandato, che durerà fino al 2030. La sua elezione è stata accolta con soddisfazione tra gli operatori del settore, che confidano nella sua capacità di portare avanti i progetti per la gestione dell’acqua e la tutela del territorio.

“Ringrazio la lista che mi ha sostenuto a conferma dell’operato svolto. Nomina che mi inorgoglisce e responsabilizza ulteriormente per il futuro del territorio" L’imprenditrice agricola Francesca Mantelli è stata riconfermata presidente della Bonifica Parmense per la legislatura 2026-2030. La nomina è giunta durante il summit che ha visto il nuovo Consiglio d’amministrazione dell’ente consortile, espressione degli esiti delle consultazioni elettorali dello scorso dicembre, riunirsi oggi, per la prima volta, presso la Casa dell’Acqua, sede del Consorzio a Parma. Mantelli, 34 anni, nativa di Montechiarugolo, è al suo secondo mandato alla guida dell’ente, dopo il quinquennio terminato alla fine dello scorso anno.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Bonifica Parmense Oxford, una pietra miliare: studentessa palestinese Arwa Hanin Elrayess eletta alla Presidenza dell'Union, la prima in 202 anni di storia Bonifica Parmense, terminate le elezioni consortili Sono state concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio della Bonifica Parmense, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bonifica Parmense Argomenti discussi: Nuovo invaso in Val d’Enza: il Dibattito Pubblico chiude con un’ampia partecipazione del territorio. Bonifica Parmense, Francesca Mantelli eletta alla presidenza per il secondo mandatoRingrazio la lista che mi ha sostenuto a conferma dell’operato svolto. Nomina che mi inorgoglisce e responsabilizza ulteriormente per il futuro del territorio ... parmatoday.it Abitato medievale rinvenuto durante lavori di Bonifica ParmenseÈ stato ufficialmente trovato il 'Casouri' (noto anche come 'Casalauri'), un abitato di età rinascimentale citato, da fonti storiche, come plausibilmente ubicato nell'area di Ravadese (Parma) e che ... ansa.it Il Comitato d'indirizzo della Bonifica Parmense si è riunito per ringraziare formalmente i revisori dei conti al termine del mandato: Massimo Pellicelli, Giuliano Chiari e Serena Sacchi. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.