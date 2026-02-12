Boniek critica il ruolo di Yildiz in campo. L’ex calciatore polacco si chiede perché, essendo il leader della Juventus, non occupi un ruolo più centrale. Secondo lui, il numero 10 deve essere protagonista e fare la differenza, ma finora Yildiz non sembra aver ancora trovato la posizione giusta.

Zibi Boniek ha parlato di Kenan Yildiz, ponendosi un quesito sul suo ruolo in campo e non solo. Vediamo che cosa ha detto l’ex calciatore polacco. Zibi Boniek ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Kenan Yildiz, che ha da poco rinnovato il proprio contratto con la Juventus. JUVENTUS, QUI LE ULTIME NOTIZIE LIVE Secondo l’ex calciatore polacco, il classe 2005 deve occupare un ruolo centrale nel campo per essere il leader tecnico della squadra, anche se vederlo giocare gli fa estremamente piacere. LE PAROLE DI BONIEK – «E’ un grandissimo giocatore che è cresciuto molto. Ma se lui è un leader della squadra, perché non occupa un ruolo centrale? Se l’azione si sviluppa a destra, lui non viene coinvolto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boniek su Yildiz: «Se è il leader della squadra perché non occupa un ruolo centrale? Per me il numero 10 deve fare questo»

Yildiz sta diventando un elemento chiave per la Juventus, dimostrando un impatto determinante in campo.

Emanuele Giaccherini ha commentato la prestazione di David dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo.

