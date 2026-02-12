Bonaudo il CEO Iliprandi racconta il futuro del settore conciario

Durante la fiera Lineapelle di Milano, Alessandro Iliprandi, CEO di Bonaudo, ha presentato le sue idee per il futuro del settore conciario italiano. Ha parlato di investimenti e di come l’azienda intende affrontare le nuove tendenze, puntando su una trasformazione strutturale per rimanere competitiva.

Lineapelle 2026: Bonaudo traccia la rotta del conciario italiano tra investimenti e nuove tendenze. Milano, 12 febbraio 2026 – Alessandro Iliprandi, da quasi trent’anni al timone di Bonaudo, storico marchio italiano del settore conciario, ha delineato alla fiera Lineapelle una strategia di rilancio basata su investimenti mirati e una profonda trasformazione strutturale. L’intervento del CEO, figura chiave di un comparto in evoluzione, sottolinea come la semplice offerta di un buon rapporto qualità-prezzo non sia più sufficiente per competere nel mercato post-pandemico. Un mercato in trasformazione: oltre la qualità-prezzo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

