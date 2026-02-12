Dopo il pareggio in casa del Wolfsburg, Barbara Bonansea si sfoga: “Siamo infastidite di non essere riuscite a portare a casa la vittoria. Al ritorno mi aspetto questo”. La Juventus Women torna a casa con un punto e molte speranze da consolidare nella prossima gara.

Barbara Bonansea ha parlato dopo il pareggio della Juventus Women in casa del Wolfsburg. Vediamo che cosa ha detto la calciatrice bianconera. Barbara Bonansea ha parlato al termine del match tra il Wolfsburg e la Juventus Women, valevole per la Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIME JUVE LIVE SULLA PARTITA – «Siamo sicuramente infastidite dal non essere riuscite a portare a casa la vittoria, ma sappiamo come vanno le cose in campo: può succedere di tutto fino all’ultimo istante. Siamo felici però della gara che abbiamo disputato, abbiamo giocato una grande partita, potevamo fare magari anche un altro gol nel primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bonansea dopo il Wolfsburg: «Siamo infastidite di non essere riuscite a portare a casa la vittoria. Al ritorno mi aspetto questo»

Approfondimenti su Bonansea Wolfsburg

Dopo la vittoria contro il Como, Canzi e Carbonell si sono detti soddisfatti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bonansea Wolfsburg

Argomenti discussi: UWCL | La conferenza stampa di Canzi e Bonansea alla vigilia di Wolfsburg-Juventus; Wolfsburg-Juventus Women, Bonansea: Siamo più mature, oggi non è più un ‘ci proviamo’; Canzi e Bonansea sfidano il Wolfsburg: Per nessuno è facile affrontare la Juve Women; Per la Juventus Women scattano i playoff di Champions League, domani sera l'andata sul campo del Wolfsburg.

Bonansea: Siamo sicuramente infastidite dal non essere riuscite a portare a casa la vittoria e felici però della gara che abbiamo disputatoAnche Barbara Bonansea, ai canali ufficiali della Juventus, ha commentato il pareggio tra le bianconere e il Wolfsburg per 2-2, maturato nei minuti di recupero: Siamo sicuramente infastidite ... tuttojuve.com

Pagina 2 | Canzi e Bonansea sfidano il Wolfsburg: Per nessuno è facile affrontare la Juve WomenLa Juve Women si prepara a scendere in campo contro il Wolfsburg, match di andata dei quarti di finale di Uefa Women Champions League. Per le bianconere sarà un'occasione importantissima: vincere in G ... tuttosport.com

Si avvicinano i play-off di Women's Champions League per la Juventus Le parole di Barbara Bonansea nel primo commento - facebook.com facebook