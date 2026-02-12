Bomba inesplosa a Bologna | caccia alle tracce biologiche dopo il sabotaggio ai treni Si rafforza la pista anarchica

A Bologna, la polizia continua a indagare sul sabotaggio ai treni avvenuto durante l'apertura delle Olimpiadi invernali. Dopo l'esplosione che non ha provocato feriti, gli agenti cercano tracce biologiche nell'ordigno inesploso trovato sulla linea ferroviaria vicino a Castel Maggiore. I primi accertamenti sono previsti per lunedì a Roma, al Gabinetto di polizia Scientifica. La pista anarchica si fa sempre più forte, mentre l'attenzione resta alta sulla minaccia di nuovi attacchi.

Bologna, 12 febbraio 2026 – Cominceranno lunedì 16 febbraio, al Gabinetto di polizia Scientifica di Roma, gli accertamenti sull' ordigno incendiario rimasto intatto sabato scorso sulla linea ferroviaria all'altezza di Castel Maggiore (Bologna), nel giorno dei sabotaggi in occasione dell'apertura delle Olimpiadi invernali. Delle indagini sull'attentato ai cavi dell'alta velocità, dove passano gli impulsi della segnaletica ferroviaria e i dati relativi al transito dei convogli, si sta occupando la Digos, diretta dal gruppo 'Terrorismo’ della Procura, coordinato dalla procuratrice Morena Plazzi. Si punta sulla pista anarchica . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Bologna Olimpiadi

Questa mattina a Bologna alcuni binari sono stati sabotati, con tracce che ricordano i blitz degli anarchici francesi.

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno scoperto due atti di sabotaggio contro i treni ad alta velocità.

Ultime notizie su Bologna Olimpiadi

Bomba inesplosa a Bologna: caccia alle tracce biologiche dopo il sabotaggio ai treni. Si rafforza la pista anarchicaAl via gli accertamenti sull’ordigno incendiario, rinvenuto a Castel Maggiore, da parte del Gabinetto della polizia scientifica di Roma. Continuano le indagini della Procura felsinea e di quella ancon ... ilrestodelcarlino.it

Treni sabotati a Bologna, cavi tranciati e bomba inesplosa: attacco alle Olimpiadi? La pista anarchica e il precedente della FranciaCavi tranciati a Bologna, botti a Castel Maggiore e cabine in fiamme a Pesaro. Non è un incidente, ma un attacco diretto che ha spedito la linea Adriatica nel caos più totale. leggo.it

