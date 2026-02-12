Bologna rilancia la cultura | Koons e Glaviano attraggono turisti e investimenti nell’arte contemporanea

Bologna si prepara a un autunno pieno di eventi d’arte internazionale. La città vuole attirare turisti e investimenti puntando sui grandi nomi come Koons e Glaviano. Le mostre e le esposizioni promettono di portare un’aria nuova nel settore culturale locale.

Da Glaviano a Koons: Bologna punta sull'arte internazionale per rilanciare il turismo culturale. Bologna si prepara a un autunno ricco di eventi artistici internazionali. La galleria Contemporary Concept, all'interno di Palazzo Vassé Pietramellara in Galleria Cavour, ospiterà una mostra dedicata a Jeff Koons, seguendo il successo della recente esposizione "Marco Glaviano. Fashion Portraits" che ha attirato 1.200 visitatori durante l'ultima White Night. L'obiettivo è posizionare Bologna come un punto di riferimento nel panorama dell'arte contemporanea, colmando una lacuna nel panorama culturale locale.

