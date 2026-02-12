Dopo la sconfitta ai quarti di Coppa Italia contro la Lazio, il Bologna si ritrova a dover affrontare un momento difficile in campionato. La squadra ha vissuto una serata complicata e ora cerca di reagire per non perdere terreno in classifica. La partita ha lasciato tutti con l’amaro in bocca, ma i biancoblù vogliono tornare subito a vincere. La società e i tifosi sono concentrati sulla prossima sfida, mentre i giocatori si preparano a risollevare le sorti del Bologna.

In seguito all’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia per mano della Lazio, Bologna affronta una finestra cruciale della stagione focalizzata sulla gestione fisica della rosa. L’attenzione è rivolta agli infortuni e alle tempistiche di recupero, elementi chephant possono influire sull’equilibrio della squadra in campionato e sulle scelte tattiche del prossimo calendario. L’aggiornamento proveniente dall’ambiente di mercato consente di leggere in chiave operativa la situazione, evidenziando segnali di cautela e segnali confortanti per il reparto difensivo. Secondo l’analisi fornita dall’esperto Gianluca Di Marzio, emergono due profili distinti: da una parte Nikola Moro, dall’altra Jhon Lucumi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bologna, paura dopo la Lazio: Lucumi si salva

