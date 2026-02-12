Bologna-Lazio 1-1 2-5 dcr le pagelle | Noslin 7 decisivo dalla panchina Castro lotta 7 Provedel 8 decisivo ai rigori

La Lazio elimina il Bologna ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia. La partita si è chiusa 1-1 nei tempi regolamentari, ma sono stati i tiri dal dischetto a premiare la squadra di Sarri. Noslin, entrato dalla panchina, si è rivelato decisivo segnando il rigore vincente, mentre Provedel ha parato un rigore importante. Castro ha dato battaglia in mezzo al campo, combattendo fino all’ultimo. Ora la Lazio aspetta l’Atalanta nella prossima sfida.

La Lazio vince ai rigori ed elimina il Bologna, garantendosi il pass per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Decisivi i calci di rigore, così come era accaduto ieri tra Napoli e Como. La squadra di Sarri si impone alla lotteria dei calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari deciso da Castro e Noslin. Al Dall'Ara la squadra di Italiano si scioglie ancora una volta e conferma di essere in crisi nera; la Lazio nonostante le difficoltà riesce ad andare avanti nella competizione, grazie ad un ottimo Provedel che para il rigore a Ferguson. Taylor decisivo dagli undici metri per regalare la semifinale ai biancocelesti.

