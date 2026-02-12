Bologna esce ai quarti di finale ai calci di rigore. La squadra non riesce a passare il turno, nonostante la partita si sia conclusa con un risultato di 2-2 e i rigori abbiano dato ragione ai biancocelesti. È un’altra delusione per il Bologna, che due anni fa aveva già perso ai rigori contro la Fiorentina. Questa volta, nonostante l’impegno, il sogno di arrivare in semifinale si ferma di nuovo ai piedi dei tiri dagli undici metri.

Bologna, 11 febbraio 2026 – Come due anni fa, fuori ai quarti ai calci di rigore. Allora fu a Firenze, con Italiano sulla panchina viola, oggi Bologna, ma fa male uguale. Passa la Lazio, che si regala la doppia semifinale con l’Atalanta, mentre la coccarda rossoblù comincia piano piano a scucirsi. La Coppa Italia finisce qui. Uno a uno nei tempi regolamentari, con Noslin a rispondere a Castro. Tutto in 50 minuti, perché il resto del secondo tempo è soltanto un lungo e noioso viale verso i rigori. Della paura per il Bologna, che ne sbaglia due su tre. Di là i biancocelesti calano il poker, a spegnere un Dall’Ara che ci crede comunque, fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna fuori ai quarti ai calci di rigore: contro la Lazio finisce 2-5

Lazio in semifinale di Coppa Italia: battuto il Bologna ai rigori. Provedel decisivoDopo il pareggio dei tempi regolamentari, Ferguson e Orsolini sbagliano dal dischetto. Il nuovo arrivato Taylor porta i biancocelesti al prossimo turno dove affronteranno l'Atalanta ... corrieredellosport.it

Nemmeno la comfort zone rianima il Bologna: Italiano fuori ai quarti di Coppa Italia dopo 4 anniHouston, abbiamo un problema. E non è di poco conto. Perché se viene meno anche quello che negli ultimi anni è stato il terreno di. tuttomercatoweb.com

59' | Bologna-Lazio 1-1 Sostituzioni Lazio: Fuori: Rovella, Maldini Dentro: Cataldi, Dia #laziopress #bolognalazio #coppaitalia x.com

