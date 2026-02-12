Bologna ansia Moro dopo la Lazio | botta al costato Sospiro di sollievo per Lucumi

Dopo la partita di coppa Italia, i tifosi del Bologna si chiedono come stanno i giocatori rimasti in campo. Moro è uscito con una botta al costato, ma per fortuna le prime diagnosi parlano di un infortunio meno grave del previsto. Lucumi, invece, si è ripreso e sorride di nuovo. La squadra ora si concentra sulla prossima sfida, sperando di recuperare tutti gli uomini chiave.

Il Giudice Sportivo ha deciso: l’Inter dovrà pagare una multa di 50mila euro e riceve una diffida dopo quanto accaduto a Cremona.

Dopo giorni di apprensione, Salerno può finalmente respirare: Giuseppe Adinolfi, 38 anni, è stato ritrovato sano e salvo.

bologna-inter 4-3 dcrIl regalo di Natale anticipato ha un mittente conosciuto: il destino. Ciro Immobile, al rientro a pieno regime dopo l’infortunio, segna il rigore decisivo della lotteria e manda il Bologna in finale ... gazzetta.it

Bologna, Moro: Dopo il 30' abbiamo abbassato la guardia. Vinto anche per ItalianoNikola Moro è stato scelto per giocare da titolare questa sera e ha ripagato la fiducia dell'allenatore con una partita di sostanza. Il Bologna si è imposto 2-1 in casa dell'FCSB e lui ha regalato ... tuttomercatoweb.com

Coppa Italia, la Lazio festeggia ai rigori: è semifinale. Ansia Pedro Termina 1-1 ai tempi regolamentari Bologna-Lazio, gara valida per i quarti di Coppa Italia: Noslin risponde a Castro, poi ai rigori hanno la meglio i biancocelesti. PRIMO TEMPO Qualche sorpr - facebook.com facebook

#LAZIO IN ANSIA PER #PEDRO Lo spagnolo è stato costretto ad abbandonare il campo contro il #Bologna in barella e poi trasportato immediatamente in ospedale. Infortunio alla gamba destra, in una zona tra la caviglia e il ginocchio. Lo riferisce Medi x.com