La Carrarese si prepara alla sfida di sabato a Modena contro il Sassuolo under 23 di Sottil. La squadra di Bollettino Apuani ha poco tempo per recuperare dopo la trasferta difficile e si concentra sull’allenamento per affrontare al meglio questa partita, che si preannuncia complicata. I giocatori lavorano sodo per essere pronti e cercare di portare a casa punti importanti.

Non c’è il tempo per fermarsi. La Carrarese sabato sarà di nuovo in campo, ancora in trasferta, e per questo bisogna ottimizzare il breve periodo a disposizione. Già martedì sera chi non ha giocato e chi lo aveva fatto poco ha effettuato una sessione di corsa a fine partita. La squadra è poi partita in tarda serata arrivando a Carrara alle 2 del mattino. Ieri è stata fatta una seduta sulla forza in palestra mentre chi ha giocato ha continuato a recuperare. A Modena, per la terza partita in otto giorni, l’allenatore Antonio Calabro dovrà valutare bene assieme al suo staff i parametri dei vari giocatori per capire se c’è qualcuno che ha bisogno di rifiatare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bollettino Apuani subito al lavoro per preparare la difficile partita di sabato contro i canarini di Sottil. Trasferta ad alto coefficiente di rischio a Modena

Approfondimenti su Carrarese Modena

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Carrarese Modena

Argomenti discussi: Bollettino Apuani subito al lavoro per preparare la difficile partita di sabato contro i canarini di Sottil. Trasferta ad alto coefficiente di rischio a Modena.

Bollettino Apuani subito al lavoro per preparare la difficile partita di sabato contro i canarini di Sottil. Trasferta ad alto coefficiente di rischio a ModenaNon c’è il tempo per fermarsi. La Carrarese sabato sarà di nuovo in campo, ancora in trasferta, e per questo bisogna ottimizzare il breve periodo a disposizione. Già martedì sera chi non ha giocato e ... sport.quotidiano.net

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso un allerta codice giallo per rischio idrogeologico dalle 20 di oggi, martedì 27 gennaio, alle 23,59 di domani, mercoledì 28 gennaio, e per mareggiate dalle 10 alle 22 di domani. Consulta il bollettino: https: - facebook.com facebook