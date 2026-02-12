Blocco navale Fratoianni Avs | Un nuovo scempio sui migranti il governo disprezza il diritto internazionale
Il governo italiano ha approvato un nuovo disegno di legge sull’immigrazione. La legge permette di bloccare temporaneamente le navi che trasportano migranti, se ci sono “minacce gravi” per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. La decisione ha suscitato molte polemiche, con opposizioni e associazioni che criticano la scelta come un passo indietro. Secondo alcuni, questa norma potrebbe aumentare le difficoltà per i migranti e violare il diritto internazionale. La questione resta calda e apre un nuovo capitolo sulla gestione dell’immigrazione in Italia.
Il Consiglio dei ministri approva il ddl immigrazione che introduce la possibilità di vietare temporaneamente l'ingresso nelle acque territoriali alle navi che trasportano migranti in caso di "minaccia grave" per ordine pubblico o sicurezza nazionale. Per Fratoianni si tratta solo di misure emergenziali, in contrasto con il diritto internazionale e destinate ad aprire nuovi contenziosi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Blocco Navale
Dal «braccialetto elettronico» al blocco navale, tutte le strette sui migranti nel nuovo Ddl del governo Meloni
Il governo Meloni ha approvato un nuovo disegno di legge che introduce restrizioni più dure sui migranti.
Decreto sicurezza: il Governo approva. C’è il fermo preventivo. Che il giudice può annullare. E spunta il “blocco navale” per i migranti
Dopo ore di riunione, il Governo ha dato il via al nuovo pacchetto sicurezza.
Ultime notizie su Blocco Navale
Meloni rilancia il modello Albania e vara il blocco navale. La sinistra litiga sui CprDifendere i confini è un dovere, esulta il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Palazzo Chigi recepisce le normative europee e vara il nuovo pacchetto sull'immigrazione, con misure più severe pe ... ilfoglio.it
"Promessa mantenuta" Ddl migranti, Giorgia Meloni annuncia con gioia il blocco navale >> https://buff.ly/8STQvxm - facebook.com facebook
Non so se l'avete notato, ma il "blocco navale" approvato dal Governo NON è un blocco navale. Nei fatti potrà applicarsi (e vedremo quanto e come) solo alle navi delle Ong, che in questi anni soccorrono e portano in Italia solo il 12% dei migranti sbarc x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.