Blocco navale Fratoianni Avs | Un nuovo scempio sui migranti il governo disprezza il diritto internazionale

Il governo italiano ha approvato un nuovo disegno di legge sull’immigrazione. La legge permette di bloccare temporaneamente le navi che trasportano migranti, se ci sono “minacce gravi” per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. La decisione ha suscitato molte polemiche, con opposizioni e associazioni che criticano la scelta come un passo indietro. Secondo alcuni, questa norma potrebbe aumentare le difficoltà per i migranti e violare il diritto internazionale. La questione resta calda e apre un nuovo capitolo sulla gestione dell’immigrazione in Italia.

