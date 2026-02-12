Blitz notturno in un' abitazione il cane Dru fiuta un fucile in camera da letto | arrestato un giovane

Questa notte, i carabinieri sono entrati in una casa di notte e hanno arrestato un giovane. Il ragazzo dormiva quando i militari sono entrati, lo hanno svegliato e hanno trovato un fucile in camera da letto. Il cane Dru ha fiutato l’arma, che ha portato all’arresto. Ora il ragazzo si trova in caserma.

I carabinieri, con il supporto dell'unità cinofila specializzata nella ricerca di armi, hanno fatto irruzione in casa di un diciannovenne a Monreale. Trovati anche dieci proiettili di due calibri diversi Stava dormendo quando i militari sono entrati in casa sua, lo hanno svegliato e, dopo il ritrovamento di un fucile, lo hanno pure arrestato. Un ragazzo di 19 anni è finito in manette a Monreale con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizionamento grazie al fiuto di Dru, pastore tedesco arruolato tra le fila del Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia. “L’attività investigativa, frutto di un servizio mirato, ha consentito - spiegano dal Comando provinciale - di intervenire con precisione chirurgica.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Blitz Notturno Il cane Ares fiuta la droga in un'abitazione di Nesima, pusher 17enne arrestato Nelle recenti operazioni di contrasto allo spaccio di droga a Nesima, la polizia ha arrestato un giovane pusher di 17 anni. Il cane antidroga fiuta la marijuana in tubo di scarico: denunciato giovane pusher I carabinieri di Biancavilla hanno denunciato un giovane di 19 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Blitz Notturno Argomenti discussi: Acerra, blitz notturno nell'asilo di via dei Mille: arredi vandalizzati, portati via cinque computer; Pellegrino Parmense: bracconaggio e armi cariche in auto - blitz notturno dei Carabinieri. Quattro persone denunciate; Camorra, blitz a Scampia. Gratteri: raffica di arresti non ci sono zone franche; Blitz nel centro di Bitonto, il sindaco: Risposta forte e decisa. Blitz notturno in un'abitazione, il cane Dru fiuta un fucile in camera da letto: arrestato un giovaneI carabinieri, con il supporto dell'unità cinofila specializzata nella ricerca di armi, hanno fatto irruzione in casa di un diciannovenne a Monreale. Trovati anche dieci proiettili di due calibri dive ... palermotoday.it Arrestato al Vomero mentre tenta di rubare un’Audi Q3Carabinieri nel Vomero sorprendono un 42enne mentre tenta di forzare un'Audi Q3 parcheggiata in strada. Arrestato. cronachedellacampania.it #PellegrinoParmense: blitz dei Carabinieri a Castellaro. Fermato furgone con 5 caprioli abbattuti, carabina carica e visori termici. Denunciati 4 uomini per bracconaggio notturno. Sequestrate armi e munizioni https://www.parmapress24.it/2026/02/10/braccon - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.