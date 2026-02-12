Blitz dei carabinieri in un appartamento | trovati 200 tra coltelli catane e apparecchio per la mattanza

I carabinieri di Perugia hanno fatto irruzione in un appartamento e hanno trovato oltre 200 armi tra coltelli, catene e un apparecchio usato per uccidere. L’operazione nasce dopo aver raccolto indizi su una coppia di stranieri, con la complicità di un italiano, accusata di gestire un giro di droga e di sfruttare prostitute. Durante il blitz, i militari hanno sequestrato tutto il materiale sospetto e continuano le indagini per chiarire meglio le responsabilità.

Gli uomini dell'Arma stavano sulle tracce di tre persone sospettate di gestire traffici illeciti e lo sfruttamento della prostituzione L'operazione è andata a buon fine, ma ha riservato una sorpresa anche per i navigati uomini dell'Arma: oltre a smartphone, un pc e un tablet con documentazione che confermava i traffici illegali, sono stati ritrovati e sequestrati circa 200 armi bianche, tra cui katane, asce e coltelli di varia lunghezza. Per finire, è stato trovato anche un apparecchio utilizzato nei macelli per uccidere gli animali. Tutti e tre i sospettati sono stati denunciati a piede libero per detenzione abusiva di armi e sfruttamento della prostituzione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

