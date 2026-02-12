Blank Italy | Conto Business con IBAN italiano 12 mesi gratuiti per le imprese fino al 5 maggio 2026

La banca italiana Blank Italy lancia un’offerta speciale per le imprese. Chi apre un conto business con IBAN italiano entro il 5 maggio 2026 può averlo gratuito per un anno. L’obiettivo è attirare più aziende italiane e rafforzare la presenza sul mercato.

Blank Italy Scommette sull’IBAN Italiano e Offre un Anno di Conto Business Gratuito. Blank Italy ha lanciato un’offerta per le imprese italiane: un conto business con IBAN italiano e 12 mesi di canone gratuito per chi si iscrive entro il 5 maggio 2026. L’iniziativa, annunciata il 12 febbraio 2026, mira a semplificare la gestione finanziaria delle aziende, offrendo uno strumento digitale e flessibile in un mercato in rapida evoluzione. Un Nuovo Attore nel Mercato Fintech Italiano. L’ingresso di Blank Italy nel panorama dei conti correnti business rappresenta una novità significativa per le piccole e medie imprese italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

