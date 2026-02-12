Questa mattina, Blake Lively e Justin Baldoni si sono incontrati in Tribunale prima dell’udienza prevista. Il giudice ha deciso di convocare una conferenza di conciliazione, sperando di trovare un accordo prima di avviare il processo. I due attori sono arrivati separatamente, ma sono usciti dal tribunale senza rilasciare dichiarazioni. La decisione di cercare una soluzione senza passare dall’udienza potrebbe cambiare gli sviluppi della causa.

Il giudice ha richiesto una conferenza di conciliazione prima dell'apertura del processo che vede coinvolti Blake Lively e Justin Baldoni Non siamo più nel film ma nella realtà. E’ dicembre 2024 quando Blake Lively presenta una denuncia contro il suo coprotagonista in It Ends With Us, uscito nelle sale nell’agosto dello stesso anno. Secondo l’attrice Justin Baldoni, anche regista della pellicola, l’avrebbe molestata sessualmente durante le riprese. E’ da quel momento che nasce la battaglia legale che ha appena visto i due protagonisti coinvolti in un faccia a faccia nell’aula del Tribunale di New York prima dell’apertura del processo, fissata il 18 maggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Blake Lively e Justin Baldoni, l’incontro in Tribunale prima dell’udienza

Approfondimenti su Blake Lively Justin Baldoni

Blake Lively e Justin Baldoni sono arrivati in tribunale per un processo che coinvolge l’attrice.

Il giudice Lewis Liman di New York ha suggerito a Blake Lively e Justin Baldoni di tentare un accordo extragiudiziale, posticipando l’udienza prevista.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Blake Lively & Justin Baldoni FACE OFF in Court for Settlement Conference

Ultime notizie su Blake Lively Justin Baldoni

Argomenti discussi: Blake Lively e Justin Baldoni in tribunale a New York sul caso It Ends With Us; Lively - Baldoni: le ex co-star arrivano in tribunale per l’inizio del processo dopo il caso di It Ends With Us; Scarlett Johansson coinvolta nella battaglia legale tra Justin Baldoni e Blake Lively; Chi è Milo Manheim: età, film, carriera, Rapunzel.

Blake Lively e Justin Baldoni: rivalità in tribunale, sintonia in quanto a lookIn tribunale per l'inizio del processo intentato dall'ex Gossip Girl nei confronti del regista, Blake Lively e Justin Baldoni hanno attirato l'attenzione per gli outfit dai colori molto simili ... vanityfair.it

Blake Lively e Justin Baldoni in tribunale a New York: tentativo di mediazioneSi discutevano le accuse di molestie e ritorsioni legate alle riprese di It Ends With Us - Siamo noi a dire basta ... msn.com

La tua migliore amica non ha segreti. Li nasconde. UN PICCOLO FAVORE con Anna Kendrick e Blake Lively: un'amicizia pericolosa in un thriller elegante e ironico. Questa sera alle 21.20 su Rai 2. #unpiccolofavore #primaserata #rai2 #cinemaintv #Radioc facebook

Alle 21.20 "Un piccolo favore" di Paul Feig con Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding | Stephanie, mamma single di Miles, gestisce un popolare vlog di cucina. La sua vita organizzata viene stravolta dall'incontro con Emily, eccentrica madre di un compa x.com