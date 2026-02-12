Blake Lively e Justin Baldoni la saga continua | nessun accordo raggiunto

Blake Lively e Justin Baldoni tornano in tribunale senza trovare un punto d’incontro. Dopo una lunga giornata di mediazione, i due non sono riusciti a chiudere la disputa legale per le accuse di molestie sessuali sollevate dall’attrice. La causa resta aperta, e il giudice dovrà ora decidere come procedere.

I due, protagonisti di una diatriba infinita protrattasi fino in tribunale, si sono incontrati al cospetto di un giudice senza però riuscire a raggiungere alcun accordo Justin Baldoni e Blake Lively non sono riusciti a trovare un accordo nella causa per molestie sessuali intentata dall'attrice, dopo una giornata intera di mediazione presso un tribunale federale. I due co-protagonisti di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta sono entrati venerdì mattina nel tribunale di New York e hanno trascorso gran parte della giornata in aule separate al 14° piano. Alla fine della giornata, entrambi hanno lasciato l'edificio, sono passati attraverso una folla di giornalisti ma non hanno rilasciato dichiarazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Il giudice Lewis Liman di New York ha suggerito a Blake Lively e Justin Baldoni di tentare un accordo extragiudiziale, posticipando l'udienza prevista.

Blake Lively e Justin Baldoni sono arrivati in tribunale per un processo che coinvolge l'attrice.

