Bit l' assessore Savarino | Le aree naturali protette motore per il turismo in Sicilia tutto l’anno

L’assessore Savarino ha ribadito che le aree naturali protette sono il motore del turismo in Sicilia. Secondo lui, investire nella conservazione di questi spazi aiuta l’isola a diventare più attraente tutto l’anno. Savarino sottolinea come il turismo sostenibile e di qualità possa portare benefici duraturi e attirare visitatori anche nei periodi meno frequentati.

"Le nostre aree protette rappresentano un valore aggiunto fondamentale per il turismo siciliano. Investire nella conservazione significa rendere la Sicilia più attrattiva per un turismo consapevole, che sceglie esperienze autentiche e di qualità in ogni periodo dell'anno". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente e al Territorio della Regione Siciliana Giusi Savarino, che ha presentato alla Borsa internazionale del turismo, a Milano, il sistema delle Aree naturali protette, un modello fondato su tutela della biodiversità, fruizione sostenibile e destagionalizzazione dell'offerta. Un passaggio importante è stato dedicato ai balneari colpiti dal ciclone Harry.

