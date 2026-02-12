Bit il turismo in Lombardia Cultura wellness e volontari

Da Milano alle sponde del lago di Garda, il turismo in Lombardia si muove tra terme, arte e benessere. Le iniziative puntano a valorizzare il patrimonio culturale con l’aiuto della tecnologia, coinvolgendo anche la Pinacoteca di Brera. Sono progetti concreti per attirare visitatori e rilanciare il settore.

Turismo termale, da Milano alle sponde del lago di Garda. Progetti per promuovere il patrimonio culturale attraverso la tecnologia in collaborazione con la Pinacoteca Brera di Milano. E una rete di 700 Pro Loco che valorizzano il territorio lombardo, le tradizioni e la cultura, con una vasta formazione di volontari che quotidianamente si impegnano nelle loro città. La Lombardia in 'vetrina' alla Bit Borsa Internazionale del Turismo 2026 in corso fino a questa sera nei padiglioni di Fiera Milano Rho, è anche questo. Uno spazio culturale e di relazione dove si può esplorare il viaggio con occhi diversi.

