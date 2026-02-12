Francesca Lollobrigida ha vinto di nuovo. A Milano Cortina 2026, la pattinatrice italiana ha conquistato l’oro nei 5000 metri, portando a casa la seconda medaglia d’oro. La mamma volante ha dimostrato ancora una volta di essere tra le migliori al mondo.

Francesca Lollobrigida torna sul primo gradino del podio a Milano Cortina 2026 conquistando una splendida medaglia d’oro nei 5000 metri del pattinaggio di velocità su pista lunga. Una gara fatta di ritmo, gestione delle energie e cambi di passo continui, in cui l’azzurra ha messo insieme lucidità e tenacia. Francesca Lollobrigida è medaglia d’oro a Milano Cortina con il tempo di 6:46.17 per soltanto 10 centesimi di vantaggio dall’olandese Conijn. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurosport Italia (@eurosportitalia) Un successo che arriva dopo quella conquistata ieri sulla distanza dei 3mila metri femminili che ha sicuramente rappresentato un risarcimento ai tanti infortuni e difficoltà che ha dovuto affrontare in questi anni, dove non è mancata una certa attenzione della sua federazione sportiva quando ha deciso di avere un bambino, sostenendola e aiutandola nel suo doppio ruolo di atleta sportiva e di mamma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bis per la Lollobrigida. La mamma volante porta a casa il secondo oro

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa sera, alle Olimpiadi di velocità, Francesca Lollobrigida conquista il suo secondo oro nei 5000 metri donne.

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida porta a casa un altro oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, le gare di giovedì 12 febbraio. Lollobrigida per il bis, Sighel guida l’assalto Short Track; Francesca Lollobrigida sei magnifica! Rivivi gli ultimi giri verso l'oro-bis nei 5000 metri - Speed Skating video; Milano-Cortina, dall’oro al sogno dei 5.000: Lollobrigida pronta a far sognare ancora l'Italia; Francesca Lollobrigida è gigantesca, medaglia d'oro anche nei 5.000 metri: altra giornata storica per lo sport italiano.

Lollobrigida leggenda, è ancora oro! Bis olimpico, trionfo Italia nei 5000 metri donneAltra impresa della pattinatrice laziale dopo la vittoria con record olimpico nei 3000: solo dieci centesimi di differenza! tuttosport.com

Francesca Lollobrigida fa bis a Milano Cortina: oro anche nei 5000 metri nello speed skating!Una prova fantastica di Francesca Lollobrigida gli consegna il secondo oro anche nei 5000 metri di speed skating. generationsport.it

É oro! Francesca Lollobrigida bissa il successo fatto nei mille metri conquistando uno storico primo posto nei 5000 metri a #MilanoCortina2026 #francescalollobrigida #milanocortina #ilmattino - facebook.com facebook

Francesca compie un’impresa e trova un clamoroso bis. Dopo la medaglia d'oro con record olimpico nei 3000m, centra anche il gradino più alto del podio nei 5000m, conquistando così la quarta med x.com