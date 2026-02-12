Bis d' oro per Lollobrigida vince anche nei 5000

La campionessa dell'Aeronautica Militare, Lollobrigida, conquista anche i 5000 metri a Milano-Cortina, bissando il successo dei 3000. La gara si è svolta a Rho Fiera, dove ha dominato ancora una volta, regalando all’Italia un’altra medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità. La sua performance ha lasciato il pubblico senza parole, confermando il suo talento e la sua determinazione.

La campionessa dell'Aeronautica Militare bissa il successo dei 3000 a Milano-Cortina. MILANO - Da Rho Fiera arriva un'altra sinfonia d'oro per l'Italia e per il pattinaggio di velocità. La regala ancora una strepitosa Francesca Lollobrigida, che dopo i 3.000 trionfa anche nei 5.000 metri con una gara semplicemente strepitosa. Sotto pressione per il grande tempo dell'olandese Marijn Conijn, l'azzurra effettua una strategia di gara impeccabile: partenza veloce, controllo nella fase centrale di gara e nuova vibrante accelerazione negli ultimi tre giri. Lì dove la norvegese Wiklund era crollata, perdendo tre secondi, Francesca Lollobrigida riesce a difendersi e mantenere un margine davvero risicato.

