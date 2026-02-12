Bimba morta a Bordighera giudice non convalida arresto ma madre resta in carcere
La madre di 43 anni, Manuela Aiello, resta in carcere dopo aver ucciso la figlia di 2 anni, Beatrice. Il giudice non ha convalidato l’arresto, ma la donna rimane sotto indagine. La tragica vicenda è avvenuta nella loro villetta a Bordighera, in provincia di Imperia.
(Adnkronos) – Non convalidato l'arresto nei confronti di Manuela Aiello, le 43enne accusata di avere ucciso la figlia di 2 anni, Beatrice, nella villetta in cui abitavano a Bordighera, in provincia di Imperia. La donna, su decisione del giudice, resta comunque in carcere, per pericolo di inquinamento delle prove. La decisione è arrivata dopo l'interrogatorio.
Bimba morta a Bordighera, la madre resta in carcere
La madre della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera resta in carcere a Pontedecimo.
Bimba morta a due anni a Bordighera: non convalidato l'arresto, ma la mamma resta in carcere. I dubbi sulla sua versione, cosa è successo nella casa
A Bordighera, la mamma di due anni, accusata di aver ucciso la sua bambina, resta in carcere.
