Billy Bob Thornton bevve davvero il sangue di Angelina Jolie? La verità dietro il rumor

Durante le riprese della serie Landman, Michelle Randolph ha deciso di chiedere a Billy Bob Thornton se fosse vero che aveva bevuto il sangue di Angelina Jolie. La star ha risposto con calma, senza confermare né smentire, lasciando aperta la domanda su quella che resta una delle storie più curiose e discusse di Hollywood.

La star di Landman ha risposto alla domanda della collega Michelle Randolph su una delle storie più famose di Hollywood? Michelle Randolph ha lavorato al fianco di Billy Bob Thornton nella serie di Taylor Sheridan, Landman, e durante la lavorazione non ha potuto fare a meno di chiedere al suo collega la verità su una storia che circola a Hollywood da decenni. Billy Bob Thornton avrebbe bevuto il sangue della sua moglie dell'epoca, Angelina Jolie. È andata davvero così o anche questa storia rientra fra le leggende che circolano nell'industria cinematografica americana? Il rumor sul sangue di Angelina Jolie bevuto da Billy Bob Thornton "La maggior parte delle mie scene sono con lui, e io pensavo: 'Oddio, tutto quello che .

