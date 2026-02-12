Big match e problema stadio Tanti tifosi pochi posti

L’attesa cresce in città per il grande match di domenica tra Tau Altopascio e Grosseto. La vendita dei biglietti ha fatto scoppiare il caos: solo 223 posti riservati ai tifosi biancorossi sui 300 totali dello stadio comunale di Altopascio. I tifosi maremmani sono già sul piede di guerra, con due pullman pronti a partire. La situazione sta creando non pochi problemi tra i sostenitori delle due squadre, con molti che si chiedono come si possa risolvere questa carenza di posti.

Sale l'attesa per il big-match di domenica tra Tau Altopascio e Grosseto. La comunicazione ufficiale per l'acquisto dei biglietti (223 riservati ai tifosi biancorossi sui 300 posti in totale dello stadio comunale di Altopascio ) per la gara (disponibili da oggi al Bar Tripoli) ha provocato una forte reazione negativa da parte dei tifosi maremmani, che hanno organizzato già due pullman. "Per una partita così importante – dicono i tifosi della Curva Nord –, non è concepibile giocare in un campo con soli 223 posti disponibili per gli ospiti". "Mi auguro che la Questura di Lucca – commenta Filippo Vetrini, dg del Grifone – accolga le richieste dei nostri tifosi affinchè possano prendere parte a questa partita.

