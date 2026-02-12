Bibbiena l’esplosione partita da un furgone che trasportava materiale sanitario

Questa mattina a Bibbiena si è verificata un’esplosione che ha scatenato il panico tra i residenti. Secondo quanto riferito dal sindaco Vagnoli, l’incidente è stato causato da un furgone che trasportava materiale sanitario, probabilmente bombole di ossigeno. Non si conoscono ancora i dettagli sulle cause, ma i soccorritori sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona. Nessun’altra persona è rimasta ferita, mentre le autorità stanno facendo tutte le verifiche del caso.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Il Sindaco di Bibbiena Vagnoli, fa sapere che l'esplosione di questa mattina a Bibbiena è partita da un furgone che trasportava materiale sanitario, quindi presumibilmente bombole di ossigeno. Le fiamme hanno poi coinvolto macchine che erano parcheggiate nelle vicinanze e quindi le abitazioni civili. I vigili hanno spento l'incendio adesso sono in atto azioni di bonifica. I bambini delle scuole elementari di Bibbiena sono stati fatti evacuare alle scuole Medie di via Turati dove i genitori li stanno ritirando. L'unica strada percorribile al momento è quella del Caggio.

