Bibbiena esplode furgone con bombole di ossigeno | sei feriti
Una mattinata di paura a Bibbiena, dove un furgone con bombole di ossigeno è esploso in via Michelangelo. Sei persone sono rimaste ferite e i soccorritori sono intervenuti subito. Le cause dell’esplosione sono ancora da chiarire.
Mattinata di paura a Bibbiena, dove un furgone che trasportava bombole di ossigeno è esploso in via Michelangelo per cause ancora in corso di accertamento. Il primo boato, fortissimo, è stato seguito da altre deflagrazioni e da un incendio con fiamme alte diversi metri, che ha danneggiato tre auto in sosta e gli appartamenti di un condominio vicino. Immediato l’intervento di vigili del fuoco, forze dell’ordine e ambulanze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondimenti su Bibbiena ossigeno
Bibbiena, esplode furgone carico di bombole d’ossigeno
Un furgone carico di bombole d’ossigeno è esploso questa mattina a Bibbiena, nel Casentino.
Esplosioni nel furgone con bombole d'ossigeno a Bibbiena vicino Arezzo: 6 feriti, scuola e famiglie evacuate
Quattro esplosioni sono scoppiate in via Michelangelo a Bibbiena, vicino ad Arezzo.
Ultime notizie su Bibbiena ossigeno
Argomenti discussi: Vigili del fuoco a Bibbiena dopo l'esplosione di bombole d'ossigeno; Dati e I.A., così cambia il mercato dei viaggi; Safer Internet Day, un'iniziativa per i neogenitori; Nido di Soci: la procura nega il dissequestro. Vagnoli: Apriremo una sede temporanea.
VIDEO | Paura a Bibbiena: esplode un furgone con bombole di ossigeno, sei feritiIl mezzo che ha preso fuoco era carico di medicinali e attrezzature sanitarie. Le persone coinvolte sono state trasferite in ospedale, nessuna è in gravi condizioni ... dire.it
Maxi rogo vicino ad Arezzo, esplode un furgone con bombole di ossigenoUn furgone che trasportava bombole di ossigeno ha preso fuoco e una bombola è esplosa, provocando ulteriori deflagrazioni, questa mattina intorno alle 10 a Bibbiena (Arezzo), in Casentino, in via Mich ... ansa.it
ESPLODE CAMION CHE TRASPORTAVA OSSIGENO AREZZO. Questa mattina, giovedì 12 febbraio, verso le 10, un camion carico di bombole di ossigeno, prima è andato a fuoco e poi è esploso in via Michelangelo a Bibbiena. Tre persone sono rimaste ferit - facebook.com facebook
Bibbiena (Arezzo), esplode camion che trasporta bombole di ossigeno: 3 feriti lievi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.