Una mattinata di paura a Bibbiena, dove un furgone con bombole di ossigeno è esploso in via Michelangelo. Sei persone sono rimaste ferite e i soccorritori sono intervenuti subito. Le cause dell’esplosione sono ancora da chiarire.

Mattinata di paura a Bibbiena, dove un furgone che trasportava bombole di ossigeno è esploso in via Michelangelo per cause ancora in corso di accertamento. Il primo boato, fortissimo, è stato seguito da altre deflagrazioni e da un incendio con fiamme alte diversi metri, che ha danneggiato tre auto in sosta e gli appartamenti di un condominio vicino. Immediato l’intervento di vigili del fuoco, forze dell’ordine e ambulanze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bibbiena, esplode furgone con bombole di ossigeno: sei feriti

