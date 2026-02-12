Biancolino si scusa e chiama la Curva | Sostegno fondamentale per la salvezza

Biancolino ha deciso di chiedere scusa alla tifoseria dell’Avellino e di chiamarla in causa direttamente. Dopo le ultime prestazioni e l’episodio che lo ha visto protagonista, l’ex giocatore e attuale allenatore ha parlato ai supporter, sottolineando quanto il loro sostegno sia fondamentale per la salvezza della squadra. La società ha confermato di aver avuto una riunione tra staff e dirigenza per discutere della situazione, cercando di mantenere la concentrazione sulla strada da seguire.

L'U.S. Avellino 1912 comunica che in data odierna, pur consapevole di essere in linea con l'obiettivo stagionale dichiarato a più riprese, si è tenuta una riunione tra società e staff tecnico in merito al momento della squadra ed all'episodio che ha visto mister Biancolino protagonista di uno sfogo al termine della gara dal quale è poi scaturito un comunicato della Curva Sud. Al termine di tale incontro è emersa la volontà dell'allenatore biancoverde di rilasciare una dichiarazione rivolta all'intero ambiente irpino. Questo non giustifica lo sfogo di fine gara del quale mi scuso e con il quale non intendevo mancare di rispetto a nessuno, soprattutto a quella che ritengo essere la mia gente poiché anche le pietre sanno che vivo in questa terra da più di venti anni.

