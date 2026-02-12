Biancaneve svelate le cifre del flop | quanti soldi ha perso Disney?

La versione live action di Biancaneve ha fatto parlare di sé per le cifre del fallimento. La Disney ha perso milioni di euro con questa produzione, che aveva grandi aspettative ma si è rivelata un flop. La pellicola, con Rachel Zegler e Gal Gadot, non ha raggiunto i risultati sperati al botteghino, lasciando l’azienda a fare i conti con le perdite.

Ecco tutte le cifre intorno al fallimento della versione live action del Classico Disney con protagoniste Rachel Zegler e Gal Gadot nei panni della Regina Grimilde. Sono stati pubblicati i numeri del flop di Biancaneve, il remake live action diretto da Marc Webb del Classico Disney del 1937, Biancaneve e i sette nani. Il film è uscito lo scorso anno in seguito ad una complicata fase produttiva. Protagoniste del live action sono la star di West Side Story Rachel Zegler nel ruolo di Biancaneve, e la star di Wonder Woman Gal Gadot nei panni della perfida Regina Grimilde, invidiosa della bellezza di Biancaneve.

