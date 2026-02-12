berlino condanna dichiarazioni albanese sua posizione insostenibile

La Germania condanna le recenti dichiarazioni della ministra Albanese, definendole insostenibili. Berlino ha ribadito di rispettare il ruolo dei relatori indipendenti delle Nazioni Unite, ma ha criticato le affermazioni della ministra, che già in passato si era resa protagonista di uscite considerate inadeguate. La polemica si accende tra le due parti, mentre il governo tedesco si difende dalle critiche.

“Rispetto il sistema dei relatori indipendenti delle Nazioni Unite. Tuttavia la signora Albanese si è già resa protagonista più volte in passato di uscite inappropriate. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele. La sua posizione è insostenibile”. Così in un messaggio su X il mininstro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, in merito alle recenti dichiarazioni su Israele della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite, sui Territori palestinesi, Francesca Albanese, condannate anche dalla Francia, che ne ha chiesto le dimissioni. Anche Berlino la pensa allo stesso modo: “Non può ricoprire questo incarico”, ha scritto ancora Wadephul in merito ad Albanese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La situazione di Francesca Albanese si fa sempre più difficile.

La Francia ha deciso di chiedere le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi.

