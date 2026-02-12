Bergamo nipote indagata per truffa | un milione di euro sequestrato dopo anni di abusi su zia vulnerabile

Bergamo, una donna di 60 anni ha preso di mira la zia invalida al 100% per anni. La nipote, ora sotto inchiesta, avrebbe sottratto più di un milione di euro e le autorità hanno sequestrato i beni. La vittima, che viveva in condizioni di grande vulnerabilità, si è rivolta ai carabinieri dopo aver scoperto che il patrimonio della zia era stato svuotato. La vicenda si sta chiarendo in tribunale, mentre la donna rischia di finire nei guai per truffa e appropriazione indebita.

Bergamo, una zia vulnerabile e una nipote sotto inchiesta: un milione di euro sotto sequestro. Un drammatico caso di truffa ai danni di un'anziana invalida al 100% è emerso a Bergamo, dove le autorità hanno sequestrato beni per un valore di oltre un milione di euro a carico di una nipote accusata di aver sistematicamente sottratto il patrimonio della zia, approfittando della sua condizione di fragilità. L'indagine, coordinata dalla Procura locale, ha rivelato irregolarità nella gestione del patrimonio e ha portato alle accuse di circonvenzione di persona incapace e autoriciclaggio. La vicenda è emersa a seguito della recente scomparsa della vittima, sollevando interrogativi sulla tutela delle persone vulnerabili.

