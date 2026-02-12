Ben Harper Alfa Mannarino Elio e Luca Carboni | Musart il Parco di Pratolino si colora di stelle

Il Parco di Pratolino si anima questa sera con un concerto inaspettato. Ben Harper, Alfa, Mannarino, Elio e Luca Carboni salgono sul palco all'aperto, attirando un pubblico di tutte le età. La serata si svolge in un’atmosfera rilassata, tra la natura delle colline fiorentine. I musicisti suonano sotto le stelle, mentre i presenti si godono un mix di musica e paesaggio storico. La cornice naturale si unisce alla musica, creando un momento speciale per chi era lì.

Firenze, 12 febbraio 2026 – Natura e cultura. Una storia che parte da lontano: siamo a Vaglia, sulle dolci colline fiorentine, dove Francesco I de' Medici - non ancora granduca - affidò nel 1568 a Bernardo Buontalenti l'incarico di edificare una splendida villa per il soggiorno della seconda moglie Bianca Cappello. Tra grotte artificiali e scherzi d'acqua, statue antiche e madreperle, pietre dure e marmi pregiati, il palazzo mediceo, posto nel cuore di un grande parco di abeti, ospitava ricevimenti, feste e spettacoli; tre secoli dopo, la struttura venne abbattuta dal Granduca Ferdinando III, e l'impianto cinquecentesco originario fu sostituito dal classico giardino all'inglese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Firenze si prepara a vivere un’estate di musica con il MusArt Festival 2026, che torna nel capoluogo toscano dopo qualche anno di pausa.

