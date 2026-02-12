All’alba del primo gennaio 2023, Roberto Bembo intervenne per difendere un amico durante una lite in un bar di Mercogliano. Dopo la prima rissa, invece di allontanarsi, decise di rimanere e affrontare Niko Iannuzzi e i fratelli Sciarrillo, scatenando un nuovo episodio di tensione. La vicenda torna ora in aula, con una ricostruzione diversa rispetto alle versioni di un anno fa.

Tempo di lettura: 2 minuti All’alba del 1° gennaio 2023, Roberto Bembo non tornò indietro per continuare la lite con Niko Iannuzzi e i fratelli Sciarrillo dopo la prima rissa davanti a un bar di Mercogliano. Lo fece per difendere un amico che, dall’altra parte della strada, era in inferiorità numerica rispetto ai tre contendenti. Proprio quei tre, in particolare Iannuzzi, sarebbero poi diventati i suoi assassini. La ricostruzione, completamente diversa da quella della sentenza di primo grado, è stata proposta dal sostituto procuratore generale di Napoli, Daniela Della Pietra, nella requisitoria depositata il 20 gennaio alla Corte di Assise d’Appello di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bembo intervenne per difendere un amico: nuova ricostruzione in Appello

Approfondimenti su Bembo Iannuzzi

All’alba del primo gennaio, Roberto Bembo si è mosso per aiutare un amico in difficoltà, non per continuare la rissa con Niko Iannuzzi e i fratelli Sciarrillo come si era pensato all’inizio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bembo Iannuzzi

Omicidio Bembo, il Pg in Appello: Roberto torno’ indietro per aiutare un suo amicoMERCOGLIANO- Roberto Bembo all’alba del 1 gennaio 2023 non torno’ indietro per continuare a litigare con Niko Iannuzzi e i fratelli Sciarrillo dopo che c’era stata la prima rissa davanti al bar di Mer ... irpinianews.it

Omicidio Bembo, il Procuratore generale in Appello: Roberto torno’ indietro per aiutare un suo amicoAll’alba del 1° gennaio 2023, Roberto Bembo non tornò indietro per riprendere la lite con Niko Iannuzzi e i fratelli Sciarrillo, come ricostruito all'inizio , ma per soccorrere un amico che si trovava ... corriereirpinia.it