Bella ciao per salutare Cortina | l’atleta svedese oro nel curling doppio misto lascia le Olimpiadi e omaggia così l’Italia – Video

L’atleta svedese Isabella Wrana ha lasciato le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un gesto simbolico. Dopo aver conquistato l’oro nel doppio misto del curling insieme al fratello Rasmus, ha cantato “Bella ciao” davanti alla città di Cortina, per salutare e rendere omaggio all’Italia. Un momento semplice e spontaneo, che ha emozionato gli spettatori presenti.

L’atleta del curling Isabella Wrana, vincitrice insieme al fratello Rasmus dell’oro nel doppio misto del curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha salutato Cortina. L’atleta però lo ha fatto in un modo speciale: molto attiva sui social ha deciso di pubblicare un video con la canzone “Bella ciao”, forse non conoscendone al 100% il significato. La clip è diventata in poco tempo virale, tra chi ha fatto i complimenti a Wrana per la scelta del brano e chi invece l’ha trovato fuori luogo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono iniziate le Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo, e il curling ha aperto ufficialmente il torneo nel doppio misto.

Fratello e sorella vincono insieme le Olimpiadi di curling a Cortina d’Ampezzo.

