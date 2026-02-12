Dopo quasi tre mesi di assenza, Rafik Belghali torna a disposizione dell’Hellas Verona. L’esterno algerino si prepara a scendere in campo contro il Parma, mettendo fine a un lungo stop iniziato dopo la vittoria a Firenze dello scorso dicembre.

L’esterno algerino Rafik Belghali si appresta a riprendere il proprio posto nello scacchiere tattico dell’ Hellas Verona, ponendo fine a un’assenza che si protrae dalla vittoriosa trasferta di Firenze dello scorso 14 dicembre. Il calciatore, pilastro inamovibile della compagine scaligera nella prima frazione del torneo, ha dovuto affrontare un lungo periodo di stop tra impegni internazionali e un delicato infortunio alla caviglia. La sua disponibilità per il prossimo impegno di campionato contro il Parma, previsto per il 15 febbraio allo stadio Tardini, rappresenta un tassello fondamentale per le ambizioni di salvezza del sodalizio veneto, apparso orfano di soluzioni offensive sulla fascia durante la sua degenza. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Belghali e il Verona: la fine di un’assenza pesante verso la sfida di Parma

In vista della partita tra Verona e Bologna, Belghali sarà assente, limitato alla tribuna a causa di un'assenza improvvisa.

L'ex allenatore Fabio Capello commenta la sfida tra Inter e Liverpool, evidenziando l'impatto dell'assenza di Salah sui Reds.

