Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi continuano a evitarsi, anche in pubblico. Le due conduttrici sono state viste più volte a distanza e sembrano non voler superare il muro di tensione tra loro. Le voci di un rapporto freddo circolano da tempo, e ora i retroscena sembrano confermare che il gelo tra le due non si scioglie.

Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi restano al centro di un gelo che non si scioglie. Da tempo, infatti, le due conduttrici vengono descritte come lontane e pronte a evitarsi in pubblico. Il motivo ruoterebbe attorno a un vecchio pettegolezzo legato a Stefano De Martino e a una frattura mai davvero ricucita. Nelle ultime settimane, poi, alcuni dettagli in tv e sui social hanno riacceso i sospetti. E tra indiscrezioni e ricordi, il caso torna a far parlare. Paolo Bonolis bacia Giorgia a Taratata, replica Emanuel Lo Un’amicizia finita male e un sospetto mai chiarito. Il rapporto tra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi non sarebbe più quello di un tempo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi, un gelo che non passa: tutti i retroscena

Approfondimenti su Belen Rodriguez Alessia Marcuzzi

Le voci di tensione tra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi tornano a circolare, questa volta sulle pagine di Chi.

Belen Rodriguez torna a parlare dopo la sua assenza dal tavolo di Fabio Fazio e accende il gossip sull’assenza di Alessia Marcuzzi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Belen Rodriguez Alessia Marcuzzi

Argomenti discussi: Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi, il gelo continua: ecco perché; Belen e Alessia Marcuzzi, nuovi problemi dietro le quinte: la richiesta della Rodriguez; Tensioni fra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi: Colpa di Stefano de Martino; Belen e la richiesta a Fabio Fazio: il retroscena su Alessia Marcuzzi (e Stefano De Martino).

Tensioni tra Belen e Alessia Marcuzzi, il gossip e cosa c’entra De Martino: Quando una c’è, l’altra scompareCi sarebbero tensioni nel rapporto tra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi: non è passata inosservata l'assenza della conduttrice da Che Tempo Che Fa proprio ... fanpage.it

Tensioni tra Belén Rodríguez e Alessia Marcuzzi? Il dettaglio in TV riaccende i rumorScopri il dettaglio in TV che riaccende i rumor tra Belén Rodríguez e Alessia Marcuzzi: tensioni, curiosità e retroscena dallo studio. rds.it

«Confermo. » La dichiarazione di Belen Rodriguez sui social aveva già fatto molto rumore, e da allora le voci su una presunta relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino non si sono mai davvero placate. Da tempo si parla di un rapporto teso tra Aless - facebook.com facebook