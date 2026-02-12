Beautiful streaming replica puntata 12 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, giovedì 12 febbraio, torna in onda la soap americana Beautiful con una nuova puntata. Nella scena principale, Deacon e Sheila si sposano al ristorante, regalando un momento intenso ai fan. La puntata è stata seguita da molti spettatori che aspettavano questa cerimonia.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 12 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon e Sheila si sposano al ristorante. Hope decide di esserci. Finn arriva all’improvviso, Sheila lo accoglie tra le braccia senza sapere cosa sta per accadere. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

