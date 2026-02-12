Beagle Asia cerca famiglia | improvvisa malattia della proprietaria appello per evitare l’abbandono nelle Langhe

La proprietaria di Asia, una beagle di nove anni, si trova in ospedale a causa di una malattia improvvisa. Ora le volontà della donna sono chiare: evitare che l’animale venga abbandonato. Asti e le Langhe si muovono in fretta, cercando una famiglia pronta ad accogliere Asia e a darle una seconda possibilità. La corsa contro il tempo è appena iniziata.

Una Nuova Casa per Asia: La Beagle Simbolo di un’Emergenza Silenziosa tra Asti e le Langhe. Asti e Alba, nel cuore delle Langhe, si uniscono in una corsa contro il tempo per trovare una famiglia ad Asia, una beagle di nove anni. La sua proprietaria, improvvisamente colpita da una grave malattia, non può più prendersi cura di lei. L’appello lanciato dall’Associazione Nazionale Protezione Animali e Ambiente (ANPA) mira a evitare l’abbandono e a garantire ad Asia l’amore e la serenità che merita. L’Improvvisa Svolta e l’Appello di ANPA. La storia di Asia è la cronaca di un’emergenza silenziosa, quella degli animali domestici che si trovano improvvisamente senza una casa a causa di eventi imprevisti nella vita dei loro proprietari.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Asti Langhe

Nel trailer della serie revival di Malcolm, il protagonista cerca di evitare la sua famiglia, creando un’atmosfera di tensione e attesa.

Maria Rita Parsi è morta improvvisamente, poche ore dopo essere stata in tv.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Asti Langhe

Argomenti discussi: Pelosetti in cerca di casa…: la beagle Asia cerca una famiglia che la possa amare.

Beagle Rules Forever "Beaglelandia" - facebook.com facebook