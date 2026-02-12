battlefield 6 il trailer della stagione 2 mostra nuove armi veicoli una mappa ed intensi combattimenti

Electronic Arts ha svelato il trailer della seconda stagione di Battlefield 6. Nel video si vedono nuove armi, veicoli e una mappa inedita. I combattimenti si fanno più intensi, e i giocatori possono aspettarsi molte novità nel prossimo aggiornamento. La stagione 2 sembra pronta a portare un bel po’ di adrenalina agli appassionati.

Battlefield Studios ha pubblicato il trailer ufficiale della Stagione 2 di Battlefield 6, anticipando un aggiornamento ricco di contenuti e combattimenti ad alta intensità. Il filmato mostra nuove armi, veicoli iconici, mappe inedite e un’esperienza temporanea che promette di cambiare radicalmente l’approccio agli scontri. La guerra contro Pax Armata si sposta sulle montagne della Germania, con l’obiettivo di riconquistare una ex base aerea NATO. L’avvio della nuova stagione è fissato per il 17 febbraio. La Stagione 2 sarà distribuita in tre fasi distinte — Extreme Measures, Nightfall e HunterPrey — ciascuna con contenuti specifici pensati per ampliare progressivamente l’esperienza di gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

