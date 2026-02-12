Batterie | con l’AI sarà possibile conoscere la durata in anticipo

Con l’intelligenza artificiale, le aziende promettono di prevedere in anticipo quanto durerà una batteria. Questo potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si usano e si scelgono le auto elettriche. Le innovazioni tecnologiche permettono di monitorare meglio le prestazioni e pianificare le sostituzioni, rendendo il mercato più trasparente e affidabile.

Nel mondo delle batterie, il racconto dell’evoluzione segue sempre un doppio binario. Da un lato i miglioramenti sono concreti: autonomie più lunghe, tempi di ricarica ridotti e maggiore stabilità. Dall’altro, chi conosce davvero il settore sa che non si tratta di una rivoluzione clamorosa, ma di una lenta e costante opera di affinamento. Nonostante i progressi, resta una questione critica: la durata reale delle batterie. Le celle non smettono di funzionare all’improvviso, ma degradano gradualmente, perdendo capacità e affidabilità. Prevedere questo percorso non è semplice, ma è fondamentale per garanzie, strategie industriali, costi e fiducia dei consumatori. 🔗 Leggi su Billipop.com

Approfondimenti su Batterie Auto

Ecco uno studio di Geotab che analizza la durata delle batterie nelle auto elettriche.

Ultime notizie su Batterie Auto

Argomenti discussi: Addio alle migliaia di cicli e anni di test: con l'IA le batterie si testano in una manciata di ore; Oltre il litio: nasce l’architettura di accumulo al sodio dedicata ai data center AI; Hilti amplia la piattaforma Nuron per applicazioni pesanti; Batterie allo stato solido: QuantumScape avvia la produzione pilota.

