Questa sera le Virtus Ladies tornano in campo al PalaPerucatti per il posticipo della terza giornata di ritorno di serie C femminile. Alle 21,15 affrontano il Nuovo Basket Altopascio, in una partita che si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre.

Tornano in campo questa sera le Virtus Ladies che nel posticipo della terza giornata di ritorno di serie C femminile ospitano al PalaPerucatti (palla a due 21,15) il Nuovo Basket Altopascio. Una partita importante per la compagine di Bicchi e Falchi che affronta una squadra che non merita la classifica attuale. Per le rossoblù quello odierno sara il primo di 2 impegni ravvicinati visto che la Virtus tornerà di nuovo in campo sabato sera nella trasferta a Montecatini Terme. Parodi e compagne, attualmente seconde a pari merito con Porcari e a -2 dalla capolista Firenze che ha però una partita in meno, vanno dunque alla ricerca di 2 punti pesanti per proseguire la corsa nelle zone alte della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket C femminile. Virtus in posticipo. Al PalaPerucatti arriva Altopascio

Serata da dimenticare per le ragazze della Virtus nel campionato di basket femminile di Serie C.

Nel campionato regionale di serie C femminile, Bieffe Porcari ha ottenuto una vittoria importante contro Gea Grosseto, con il punteggio di 64-39, consolidando la posizione in classifica.

Argomenti discussi: Basket - C femminile. Bieffe respira... Bellaria; Nuova Virtus ko con la capolista; Basket - C femminile. Bieffe, riparte la caccia; La Virtus riparte da Pat Baldiraghi: Impatto positivo.

