Basket A1 la OMEPS Battipaglia mette paura alle campionesse d’Italia Iurlaro | Prove così danno fiducia

La O.ME.P.S. Battipaglia sorprende le campionesse d’Italia nel campionato di basket A1. Dopo il cambio di allenatore deciso dal presidente Giancarlo Rossini, la squadra mostra una svolta evidente e mette paura alle avversarie. Iurlaro, una delle giocatrici, dice che le prove di questa settimana danno loro molta fiducia in vista delle prossime partite. La squadra ha dimostrato di essere pronta a lottare e non si ferma, anche se il vero test sarà nelle sfide più importanti.

Tempo di lettura: 2 minuti La scossa voluta dal presidente Giancarlo Rossini con il cambio del coach c'è stata alla O.ME.P.S. Battipaglia che nell'ultimo turno di campionato ha tenuto testa alle campionesse d'Italia di Schio cedendo solo nell'ultimo quarto (73-88). L'avvicendamento in panchina con l'addio a coach Roberto Ricchini e la scelta di affidare la squadra a Francesco Iurlaro ha ridato linfa alle campane che ora possono guardare con maggiore ottimismo al futuro. Certo, la classifica resta sempre brutta con l'ultimo posto con due soli punti, ma in chiave play out ci sono ampi margini per giocarsi le proprie carte.

