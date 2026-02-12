Bartzokas multato con 4.000 euro per scontro con un tifoso a Dubai

L’allenatore Bartzokas è stato multato di 4.000 euro dopo un episodio che si è verificato a Dubai, alla fine di una partita di basket. Durante i festeggiamenti, ha avuto uno scontro con un tifoso, che ha portato alla sanzione da parte delle autorità. La scena ha fatto discutere tra appassionati e addetti ai lavori, sottolineando come anche in ambito sportivo ci siano momenti di tensione da gestire.

Nel panorama delle competizioni europee di basket, si registrano provvedimenti disciplinari legati a episodi verificatisi al termine di incontri importanti. Due sanzioni monetarie, emesse dall'organizzazione, hanno riguardato comportamenti che hanno richiesto l'intervento della sicurezza e hanno interessato sia la Eurolega sia l'EuroCup, evidenziando una linea rigorosa nella gestione della condotta durante le gare. alla conclusione del round 26 disputato a dubai, la eurolega ha comminato una multa di 4.000 euro al Georgios Bartzokas, allenatore dell'Olympiacos. l'intervento della sicurezza è stato necessario per fermare un diverbio tra il tecnico greco e un tifoso sugli spalti.

